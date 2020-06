Rapallo: Novena di Montallegro con disturbatori

E’ in corso a Rapallo la Novena di preparazione alla Festa della Madonna di Montallegro con la messa all’Alba che inizia alle 5. Sarebbero decine i ragazzi che salgono a piedi ogni notte al santuario per partecipare, sul sagrato, al rito religioso. Tra loro, due notti fa, ci sarebbero stati degli “infiltrati” non certo attratti da motivi religiosi o di fede. In particolare, davanti alla cappella di San Bartolomeo, avrebbero avuto comportamenti sconvenienti arrivando a bestemmiare. Sarebbero in corso indagini.