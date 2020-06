Rapallo: “La pandemia ha accresciuto la fede”

La pandemia ha accresciuto la fede dei rapallesi almeno nei confronti della Madonna di Montallegro patrona della città. Lo ha detto don Gianluca Trovato rettore del santuario di Montallegro e lo ha confermato il parroco don Stefano Curotto. La stessa Maura Arata, presidente dei Sestieri, ha sottolineato come quest’anno vi sia stata l’occasione per approfondire l’aspetto religioso, grazie anche al coinvolgimento nella Novena in corso.

La novità più saliente è la celebrazione della messa in piazza delle Nazioni venerdì 3 luglio alle 21 con la partecipazione di 500 fedeli (che devono prenotarsi dalle 156 di oggi presso la segreteria della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio).

Alla conferenza stampa di presentazione delle Feste di Luglio hanno partecipato o assistito: il vicesindaco Pier Giorgio Brigati; gli assessori Filippo Lasinio e Franco Parodi, i consiglieri comunali Maria Cristina Ardito; Elisabetta Ricci, Andrea Rizzi, Fabio Proietto; il segretario comunale Mario Canessa; rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco, Polizia municipale; Maura Arata in rappresentanza dei Sestieri, l’arciprete don Stefano Curotto e don Giancarlo Trovato.





Don Stefano Curotto

Filippo Lasinio

Mentore Campodonico e Pier Giorgio Brigati