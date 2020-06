Rapallo: “Autostrade stritola la Riviera di Levante”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La situazione non è più sostenibile! Con Pec di ieri 25 Giugno alle ore 15:44

Autostrade per l’Italia comunica la chiusura del tratto Rapallo – Chiavari dalle 22:00 alle 06:00 in entrambe le direzioni, che paralizzerà completamente la viabilità della città di Rapallo.

Non è più ammissibile che arrivino comunicazioni perentorie di chiusure che non tengono conto della stagionalità estiva, e dei tantissimi arrivi turistici nel weekend, la Liguria deve vivere di turismo così non si può andare avanti!