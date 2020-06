Pallavolo M/ Dopo la B l’Amis-Admo ritrova Assalino

Dall’ufficio stampa della scuola federale di pallavolo Amis-Admo riceviamo e pubblichiamo

La Scuola Federale di Pallavolo AMIS-ADMO è lieta di annunciare l’arrivo di Alessandro Assalino come nuovo giocatore della Prima squadra (Serie B) per la stagione sportiva 2020-2021.

Alessandro Assalino, schiacciatore classe 1993 per 188 cm di altezza, tornerà a vestire la maglia dell’Admo Volley dopo 4 stagioni in prestito tra Pallavolo Albisola e Cus Genova. Nato e cresciuto nelle giovanili dell’Admo Volley dove si dimostrò uno tra i più talentuosi giocatori del panorama pallavolistico regionale dalla stagione 2016/2017 ha preso parte a quattro campionati nella Serie B Nazionale. Alessandro rientra a Lavagna per mettere la sua esperienza al servizio del gruppo e sarà sicuramente una pedina fondamentale nello scacchiera che va via via componendosi. Alessandro Assalino, che ha completato tutto il percorso dal minivolley alla prima squadra nella nostra società, insieme a Michele Colombini andranno a rafforzare il reparto schiacciatori in vista di un campionato impegnativo come sarà la prossima Serie B.

Le parole di Alessandro Assalino: “Ci sono molti motivi per cui ho preso questa decisione, anche extra-sportivi. Alla fine di ogni stagione mi sono sempre sentito con Stefano Tavaroli, persona che stimo moltissimo e con cui condivido una forte amicizia; quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, sapevamo entrambi che era arrivato il momento. A Genova lascio molte persone a cui sono rimasto legato ma qui so di ritrovare molti compagni/amici; inoltre nella rosa sono presenti anche ragazzi che avevo allenato nelle giovanili, sarà bello e stimolante per me giocarci insieme. Infine mi mancava il mio palazzetto e la passione con cui la gente ha sempre seguito la squadra, sarà bello esultare di nuovo insieme a loro.

Il mio unico obiettivo nello sport è sempre stato quello di mettermi alla prova cercando di migliorarmi per essere utile alla squadra.

Sono cresciuto vedendo il Lavagna in serie B e ho sognato per anni di potercelo riportare ma non ci sono mai riuscito. Ora che la società ha conquistato la categoria nazionale, e io torno forte di qualche esperienza in più, sono pronto a rimettermi in gioco e dare il 100% affinché il progetto possa diventare sempre più interessante.

L’emergenza covid-19 è una cosa serie e penso di vivere questo periodo come la maggior parte delle persone, rispettando le regole e cercando di capire giorno per giorno la situazione generale. Dal lato sportivo è stato surreale doversi fermare così, da un momento all’altro; porto con me un po’ di rammarico per non aver concluso una stagione che, se pur partita con il piede sbagliato, si stava rivelando interessante. Dal lato umano invece ho avuto più tempo per me stesso e per godermi la casa in cui mi ero da poco trasferito con la mia fidanzata: abbiamo alternato esperimenti in cucina ed esercizi fisici, abbiamo sentito molti amici e parenti e guardato molti film. Ora che tutto sembra lentamente migliorare, spero che in molti possano ripartire con il proprio lavoro e che piano piano si possa raggiungere la piena normalità.”

Da giocatore

2001-2016 AMIS-ADMO (Giovanili, serie C)

Campione Regionale Under 18

7 stagioni in serie c

2016/2017 Pallavolo Albisola (Serie B)

2017/18 Pallavolo Albisola (Serie B)

2018/19 Cus Genova Volley (Serie B)

2019/20 Cus Genova Volley (Serie B)

Da allenatore

Selezionatore regionale Beach Volley Liguria – Fipav Liguria

▪ Scudetto maschile 2019

▪ Medaglia d’argento 2018

▪ Medaglia di bronzo 2017

Campione regionale Under 16 nel 2016-17 con Albisola Pallavolo.