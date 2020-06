Monterosso: elisuperficie, c’è il finanziamento

di Guido Ghersi

Il Comune di Monterosso al Mare, come comune capofila, ed il Comune di Vernazza risultano essere tra i vincitori del “Bando di Sostegno” alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” indetto dal “Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro” della Regione Liguria – PSR. 2014/2020.

Un ottimo risultato portato a casa dall’Amministrazione comunale guidata da Emanuele Moggia che vede la copertura dei lavori pari al 100% della somma richiesta nella domanda per un totale di € 372.991.

Il Sindaco si dichiara molto soddisfatto “L’Amministrazione ritiene prioritario che il territorio comunale venga dotato di una elisuperficie affidabile, sicura e funzionale ad affrontare le emergenze antincendio e più in generale di Protezione Civile di soccorso sanitario in emergenza-urgenza. Questo anche in considerazione del fatto che tutto il comprensorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della riviera spezzina risulta al momento sprovvisto di un’area attrezzata conforme alle vigenti normative”.

L’Amministrazione comunale aveva approvato con propria delibera di Giunta n° 127 del 23/10/2019 il progetto definitivo delle opere che è stato ritenuto meritevole di entrare nella graduatoria del finanziamento concesso da Regione Liguria.

La zona in questione sarà completamente riqualificata ed avrà una funzione utile alla collettività perché sarà collegata alla rete idrica e dotata di serbatoio da utilizzare in caso di interventi antincendio, oltre che, come detto, in tutte le altre situazioni emergenziali. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una piccola rotatoria per agevolare la circolazione stradale nella zona interessata.

Le dimensioni dell’elisuperficie sono state stabilite in ottemperanza alla normativa I.C.A.O. (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile) che definisce le dimensioni e le caratteristiche delle elisuperfici per consentire operazioni di decollo, atterraggio e manovre di superficie in totale sicurezza.