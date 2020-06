Lavagna: Mondello commossa: “Non sopportavo quell’onta” (2)

La sentenza d’appello parla chiaro. Gabriella Mondello ex sindaco di Lavagna ed ex parlamentare, con tutta la storia della ‘ndragheta non c’entra nulla; è l’unica ad essere uscita pulita dal processo d’appello per “nullità del capo d’imputazione”.

Onorevole, lei ha sempre creduto che la verità sarebbe emersa. “Certamente. L’inchiesta e poi la sentenza di primo grado, mi avevano profondamente ferito. Mi hanno gettato addosso una macchia che non tolleravo e non meritavo”.

Quattro anni di incubo. Come li ha superati: “Grazie all’affetto e alla vicinanza di molti amici. Prima di tutto di mia figlia Linda e di mia nipote Giulia”

Come ha commentato sua figlia la sentenza? “Si è commossa. Lei sa quanto sono stati lunghi per me questi quattro anni”.

E gli amici? “Sto ricevendo decine e decine di telefonate e messaggi. La dimostrazione di quanto la gente abbia seguito ed abbia partecipato a questa mia disavventura. Sicura che fossi stata coinvolta per errore nell’inchiesta”.

La sentenza cancella definitivamente il suo coinvolgimento? “L’avvocato Andrea Vernazza che mi ha assistito e che ringrazio, mi ha detto di sì”.

Chiederà i danni per quanto subito? “Leggerò le motivazioni della sentenza che saranno pubblicate tra tre mesi. Poi valuterò quale strada intraprendere”.