Lavagna: Mondello a testa alta, non doveva neppure essere imputata

Gabriella Mondello, ex sindaco di Lavagna ed ex parlamentare, non doveva neppure essere imputata. Non aveva nessuna carica politica né era candidata; come poteva essere imputata di scambio di voto? Confermata invece la pena per l’ex sindaco Giuseppe Sanguineti.

Ecco il responso della Corte d’Appello

Mondello esce dal processo per nullità del capo di imputazione (come Barbieri, in primo grado)

Sanguineti 1 anno e 6 mesi

Paolo Nucera 16 anni e tre mesi

Francesco Nucera 7 anni e 10 mesi

Antonio Nucera 1 anno

Rodà 15 anni e 6 mesi

Manglaviti 2 anni

Paltrinieri 5 anni

Remilli 6 anni