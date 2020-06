Chiavari: Villa Rocca, aggiudicati i lavori al ‘Padiglione del té’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Valorizzazione e ristrutturazione del Padiglione del tè presente all’interno del parco botanico di Villa Rocca. Aggiudicato l’appalto per i lavori di restauro alla ditta R.W.S srl di Vigonza (Padova) per un importo complessivo di 591.680 euro.

«L’inizio degli interventi di restyling è previsto per l’autunno – spiega il sindaco Marco Di Capua – La riqualificazione del padiglione liberty, sviluppata su più livelli, verrà suddivisa in due lotti funzionali. Il primo relativo alla messa in sicurezza, recupero e conservazione della struttura con l’apertura al pubblico e la piena fruibilità dell’immobile; il secondo prevede il completamento delle opere di restauro interno e di alcuni arredi mobili. Nello specifico, si procederà con il consolidamento dei solai al primo, secondo e terzo piano; continueremo con il recupero dei cornicioni di copertura in ardesia, con l’impermeabilizzazione della struttura e il ripristino degli scoli delle acque meteoriche. Oltre a nuove pavimentazioni, recupero delle ringhiere, della scala a chiocciola e del ponte in acciaio. Sarà necessario, inoltre, mettere in sicurezza i soffitti decorati, grazie al restauro delle pareti interne e alla ripresa pittorica dei motivi architettonici presenti all’interno del padiglione».