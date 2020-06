Chiavari: VelaCup, presentata la prima tappa

Dall’ufficio stampa di Calata Ovest Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Sarà il primo evento importante dell’epoca post lockdown che si svolgerà a Chiavari ma sarà anche il primo evento nautico a livello europeo, che segna la ripresa di tutta la blue economy. Dal 24 al 26 luglio Chiavari sarà la sede del Tag Heuer Velacup / Velafestival, il primo grande appuntamento del circuito TAG Heuer VELACup. Il marina resort “Calata Ovest” ospiterà infatti la prima tappa della TAG Heuer VELACup e il villaggio del Velafestival. “Sarà un’edizione che, nel totale rispetto delle normative vigenti in merito alle attività eventistiche, cercherà di regalare le emozioni che sempre hanno caratterizzato le edizioni passate – ha spiegato Alberto Cossu responsabile dell’organizzazione dell’evento – ci sarà la tradizionale regata per tutti, per la quale abbiamo ricevuto ad oggi già oltre 40 iscrizioni; il villaggio a terra con i principali brand e due premiazioni, una in spiaggia e una nel centro della città, con tante sorprese. Devo dire che la città ci ha accolto nel migliore dei modi e saremo lieti di offrire un’edizione al massimo”.

TAG Heuer VELACup è il primo grande circuito di regate aperto a tutti, promosso e organizzato dal Giornale della Vela e itinerante con cinque tappe in tutta Italia: 24/26 Luglio, Chiavari – 24 Agosto, Caprera – 19 Settembre Lerici – 27 Settembre, Pisa – 18 Ottobre, Venezia

Calata Ovest sarà la sede del Villaggio e del Vela Festival, così Eugenio Michelino, amministratore delegato del marina resort: “Sono orgoglioso e felice, è il porto che si apre alla città. Sono arrivato qui un anno e mezzo fa per rilanciare questo porto, che oggi è un porto di eccellenza, con partner importanti a livello internazionale come il Velafestival. Chiavari si colloca come apertura della nautica in Europa è decisamente un punto d’orgoglio e questo anche grazie alla perfetta sinergia con l’amministrazione, con il sindaco Di Capua e l’assessore Ratto, con il territorio. Si è creata davvero un’ sinergia che ha reso il porto la porta d’accesso sul territorio, proprio per questo il Velafestival non coinvolgerà solo il porto ma ingloberà tutte le imprese del territorio, che incontreremo questo pomeriggio anche per far comprendere che questo è il volano d’eccellenza che serve per rilanciare il territorio”.

Soddisfatto, anche da appassionato di nautica Marco Di Capua, Sindaco della Città di Chiavari: “Da sindaco di una città affacciata sul golfo del Tigullio e da uomo appassionato di mare, sono molto orgoglioso di annunciare che Chiavari ospiterà a fine luglio il primo grande appuntamento del circuito Tag Heuer Vela Cup. Tre giorni dedicati allo sport, alla nautica e al mare: la prima manifestazione dopo l’emergenza sanitaria e sociale che ci stiamo lasciando alle spalle, un’edizione che sicuramente regalerà emozioni sia agli appassionati che ai turisti. Imbarcazioni, equipaggi e armatori attesi anche dall’estero per partecipare alla veleggiata più attesa della stagione. Un’occasione per promuovere il nostro territorio, e il nostro porto, all’interno del circuito velico e nautico”.

Soddisfatto per la ricaduta di immagine e commerciale anche Gianluca Ratto, assessore a Turismo e Commercio: “Dopo tre mesi di lockdown #ripartiamoconlavela confidando in Eolo e in un cambio del vento che soffi sulla ripartenza dopo questo tremendo periodo.

Il Vela Festival sarà il primo evento di rilievo dopo questi lunghi mesi di lockdown, sarà la manifestazione della rinascita, commerciale e turistica e inaugurerà, speriamo, una nuova stagione di rinascita e Chiavari saprà essere accogliente come sempre. Godiamoci perciò il Vela Festival 2020 in un clima di Festa”.

presentazione Velacup