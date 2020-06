Chiavari: presentato il romanzo su Albino Badinelli

di Giuseppe Valle

Una presentazione che definirei una boccata di ossigeno dopo l’apnea della quarantena.

Elio Esposito, un napoletano in Val d’Aveto, ha scritto un romanzo liberamente ispirato alla vicenda del carabinere Albino Badinelli che il 2 settembre 1944 offrì la propria vita ai nazifascisti per salvare altri.

Non si tratta solo di una persona buona che compie un gesto d’impulso, è un militare ma soprattutto un cristiano che vede la vita eterna oltre la morte. Infatti il romanzo, edito da BookSprint, si intitola “Albino Badinelli. Senza mai perdere la fede”.

A parlare di questo libro ma specialmente di un giovane eroe, sono intervenuti Franco Sanguineti, medico e conoscitore della storia e della Val d’Aveto, Arnoldo Mosca Mondadori, nipote di Giovanni Mosca e del fondatore della casa editrice Mondadori, don Luca Ramello, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino e Vittorio Mazza, nipote di Badinelli perché figlio dell’unica sorella superstite, Agnese.





Vittorio Maza, Elio Esposito, Arnoldo Mosca Mondadori e Franco Sanguineti.





Per l’occasione hanno inviato messaggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il card. Angelo Comastri, vicario generale, Dario Franceschini, ministro della Cultura (letto da Nicola Orecchia), la senatrice Liliana Segre e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (letto dal sindaco Marco Di Capua).

Nicola Orecchia legge il messaggio di Dario Franceschini





Marco Di Capua legge il messaggio di Giuseppe Sala





A questo punto viene eseguita dal vivo “Beautiful that way” (La vita è bella), con la splendida musica di Francesco Piovani.

Gli interventi tendono tutti a sottolineare come il gesto di Albino è frutto di una preparazione ed un costante contatto con il Mistero (questo giovane carabiniere teneva sempre in tasca il rosario) e – come ha detto con grande efficacia don Luca Ramella – il suo è stato un amore giovane, pronto e libero.

Elio Esposito





Anche il colonnello Gianluca Feroce ha espresso il ringraziamento per l’immagine fedele dell’Arma che esce da questo racconto commovente e edificante che deve essere di aiuto ai giovani, specie quelli che intendono servire il Paese con una divisa prestigiosa.

Colonnello Gianluca Feroce

Arnoldo Mosca Mondadori e Franco Sanguineti

Don Luca Ramello

Claudio Devoto, presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri sezione di Lavagna, consegna la tessera come socio simpatizzante dell’ANC a Elio Esposito che ringrazia commosso.

Come ha sottolinea Salvo Agosta (non solo presentatore ma partecipe commentatore) laluce della fede può coprire ogni evento, anche tragico. È questo il messaggio che i numerosi presenti porteranno a casa e potranno rinsaldare alla lettura del romanzo.