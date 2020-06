Chiavari: madre e bimba ustionate; elicottero per evitare le code

Mamma e figlioletta ustionate questo pomeriggio a Chiavari per lo scoppio del tappo di un recipiente per preparare il cibo. Sul posto l’automedica del 118 con la Croce Rossa e la Croce Verde di Chiavari. Il medico ha disposto il ricovero della mamma a Villa scassi a Sampirerdarena al centro ustionati e della piccola al Gaslini. Per accelerare il trasporto ed evitare le code, è stato chiamato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che è atterrato alla piazzola di Cogorno dove ha prelevato mamma e figlia.