Black out a Chiavari; al buio che ha colpito parte della città, si contrappone la luce che illumina lo stadio comunale grazie a generatori di cui è dotato. In via Gastaldi si sono sentiti rumori simili a modeste esplosioni ed è saltato almeno un tombino (foto in basso). La corrente manca anche in altra zona della città e non si capisce se la causa sia la stessa o i black out si debbano a ragioni diverse. Sono al lavoro sia in vigili del fuoco sia i tecnici di Enel.

(Foto A.M.)