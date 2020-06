Camogli: dal 10 settembre torna il Festival della Comunicazione

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Dal 10 al 13 settembre la settima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli. Il tema, scelto lo scorso settembre ma quanto mai attuale dopo il periodo di isolamento che abbiamo vissuto, è Socialità (dopo “Comunicazione”, “Linguaggio”, “Web”, “Connessioni”, “Visioni”, “Civiltà”).

Il programma, come sempre ricco di ospiti importanti ed iniziative, è stato svelato durante la conferenza stampa nel “ridotto” del Teatro Sociale, riaperto per la prima volta da marzo, e in diretta streaming con gli interventi di Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, direttori del Festival; del sindaco di Camogli Francesco Olivari; di Ilaria Cavo, assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali della regione Liguria; di Cinzia Leone, autrice di graphic novel e scrittrice; degli attori Claudio Bisio e Gigio Alberti.

103 gli ospiti per un programma che sarà aperto dalla lectio di Gianrico Carofiglio su “Della gentilezza e del coraggio. Conversazione sull’arte della politica”. Premio Comunicazione a Rosario Fiorello (dopo Roberto Benigni, Piero Angela, Alessandro Barbero, Stefano Massini) che scoprirà non solo il Festival ma anche Camogli. Confermate la gratuità e le dirette streaming così come “Il buongiorno del Festival” e “L’aperitivo del Festival”; i laboratori; le escursioni nel Parco di Portofino; i reading. Neri Marcorè aprirà la serie di spettacoli con “54 sfumature di Neri”, a chiudere “Ma tu sei felice?” con Claudio Bisio e Giogio Alberti. Novità di questa edizione: Mondo Podcast.

www.festivalcomunicazione.it/