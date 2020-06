Avegno: “Poca attenzione ai bambini”

Dal Gruppo Attiva Avegno riceviamo e pubblichiamo

La scuola e gli spazi di socialità dei bambini sono stati annullati per via delle misure di contenimento dei contagi da Covid-19. Oggi, seppur nel rispetto delle norme sanitarie, c’è bisogno di ripresa dei rapporti interpersonali per non aggravare l’isolamento psicologico subito soprattutto dai bambini più fragili.

I parchi gioco del Comune di Avegno continuano ad essere chiusi. Perchè?

Molti comuni hanno collaborato con il privato sociale per l’attivazione dei centri estivi, recependo i progetti come da Linee Guida del 25 maggio 2020.

Il comune di Avegno solo la settimana scorsa, dopo un mese dalla linee guida, ha iniziato un’indagine conoscitiva su possibili famiglie interessate ad usufruire di un eventuale servizio. Come fa una famiglia a decidere senza essere a conoscenza dell’offerta? Magari nel frattempo si è già organizzata iscrivendo i figli nei centri estivi già iniziati nei comuni vicini.

Le famiglie di Avegno sono state informate della possibilità di contributi Filse e Inps a cui potevano accedere per fare domanda per la retta dei centri estivi?

Mancano tre mesi,quasi, all’inizio della scuola e gli interventi richiesti ai Comuni non saranno pochi, devono ancora uscire le linee guida ufficialmente ma ipotizzano da interventi strutturali, alla riorganizzazione del trasporto e della refezione scolastica… Siamo certi dell’attenzione posta dagli uffici comunali competenti, meno sull’ Amministrazione, comunque presteremo la dovuta attenzione e anche collaborazione se ci verrà chiesta, perchè i bambini di Avegno non vengano dimenticati.

Margherita Ceravolo, Paolo Pinna