Un risultato ottenuto a seguito delle continue sollecitazioni da parte della nostra amministrazione.

Autostrade per l’Italia ha appena comunicato di aver accolto la richiesta di non chiudere il tratto Rapallo – Chiavari dalle 22:00 di oggi 26 Giugno alle 06:00 del 27 Giugno, in entrambe le direzioni.

Pertanto questa sera il tratto rimarrà regolarmente aperto.