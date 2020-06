A-12: possibile ritorno ai primi anni Sessanta

Siamo alla fine di giugno e a quanto pare Autostrade non ha ancora ultimato i lavori in A-12. Si ipotizza anzi che per effettuare controlli, verifiche e mettere in sicurezza gallerie e viadotti, possano chiudere interi tratti di autostrada. La Riviera di Levante tornerebbe insomma al periodo che precedette la costruzione dell’infrastruttura; quando, ad esempio per una frana a Pieve Ligure, i mezzi diretti a Genova furono costretti per mesi a percorrere la tortuosa Fontanabuona (allora ancora priva del tunnel del Ferriere).

Ieri i sindaci del Tigullio orientale hanno scritto al Ministero infrastrutture e trasporti (Mit) chiedendo interventi urgenti. Qualcuno ripete alla noia che i lavori in A-12 dovevano essere eseguiti durante il periodo della quarantena forzata; ma occorre guardare avanti. Nell’occhio del ciclone è finito il sottosegretario alle infrastrutture, il levantino Roberto Traversi che però è privo di bacchetta magica, come tutti coloro che hanno responsabilità in questa dannata vicenda seguita al crollo del ponte Morandi. E’ chiaro che si devono trovare soluzioni immediate, definitive ed equilibrate; traguardo difficile nell’attuale situazione governativa. Il tutto avvolto dalla campagna elettorale per le regionali.



Va detto che i vari sindaci pro tempore non si sono mai interessati alla A-12 se non per chiedere barriere fonoassorbenti; più volte Levante News ha posto il problema del traffico dirottato sulla viabilità ordinaria anche a seguito di incidenti e con decisioni unilaterali; nessuno ha mai mosso un dito. Certo non si poteva immaginare o intuire che non fosse eseguita la manutenzione straordinaria, anche per la presenza quasi costante di cantieri notturni operativi.

Un salto indietro per ricordare quando la A-12 è stata aperta

Dicembre 1968: tratto Recco-Rapallo

dicembre 1966: tratto Nervi-Recco

Ottobre 1968: tratto Rapallo-Chiavari

Marzo 1969: tratto Lavagna-Sestri Levante

Agosto 1969: tratto Chiavari-Lavagna