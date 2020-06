Vigili fuoco: cambio di guardia al comando di Genova

Dal Centro documentazione dei Vigili del fuoco di Genova riceviamo e pubblichiamo

Dal prossimo 29 Giugno avverrà un avvicendamento al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova.

L’Ing. Fabrizio Piccinini, dopo ben 40 mesi, lascia il Comando di Genova per diventare Comandante a Milano. Lo sostituisce, proveniente da Padova, l’Ing. Vincenzo Lotito.

L’Ing. Vincenzo Lotito, 57 anni, di Sorrento, è laureato in Ingegneria Civile, di ruolo nei Vigili del Fuoco dal 1990.

Dopo una esperienza come funzionario al Comando di Cremona, diventa Comandante nel 2007 a Como, dopodiché Savona, Varese, Udine e poi Padova.

Arriva al comando dopo un periodo di forte impegno dei Vigili del Fuoco genovesi.

Non solo il Ponte Morandi ma tutte quelle attività che si possono definire ordinarie ma notevoli rispetto a uno scenario nazionale: la delicatezza idrogeologica del territorio, la vocazione turistica, la morfologia fatta di rilievi e costa, l’assetto industriale, infrastrutturale.

“Sono felice di tornare in Liguria, una regione che conosco e apprezzo dopo la mia esperienza al Comando di Savona” dice l’Ing. Lotito, “e sono consapevole dell’impegno che mi aspetta in un Comando con la tradizione operativa che ha Genova”.