Soriteatro: lunedì parte la campagna di abbonamenti al buio “Scegli tu il prezzo”

Lunedì 29 giugno 2020, ore 19 e 21

Al Teatro comunale di Sori (Genova)

Soriteatro stagione 2020/2021

“Poeti al comando”

Direzione artistica Sergio Maifredi

Apertura campagna abbonamenti al buio “Scegli tu il prezzo”

È più facile insegnare a un poeta a leggere un bilancio che insegnare a un contabile a scrivere. Henry Luce (Fondatore di Time, Life e della rivista di economia e finanza Fortune)

La Stagione 2020/2021 Soriteatro ci sarà e questa volta si fa un patto. Teatro Pubblico Ligure” lunedì 29 giugno al Teatro Comunale di Sori (Genova), con due appuntamenti aperti al pubblico, alle ore 19 e alle ore 21, apre la campagna di abbonamenti al buio “Scegli tu il prezzo” per la nuova stagione “Poeti al comando”, che partirà il prossimo ottobre. Com’è accaduto l’anno scorso, con una risposta superiore alle aspettative, chi aderisce avrà diritto a un prezzo eccezionale e mai visto prima. Anziché chiedere la fiducia a chi compra al buio, questa volta è Teatro Pubblico Ligure con il direttore artistico Sergio Maifredi a dare fiducia, lasciando decidere il prezzo a ogni spettatore, a seconda delle sue possibilità e del suo desiderio di sostenere il progetto in fieri. Sono accordi che si prendono solo fra amici e infatti il patto nasce all’interno di una comunità che nel corso degli anni ha precisato la sua identità intorno al teatro. L’abbonamento al buio è disponibile dal 29 giugno e fino a esaurimento al prezzo di 30 euro. Si ottiene una card che permette di acquistare i biglietti per ogni spettacolo a partire da 2 euro e di accedere gratuitamente a Sorilegge, Soricontra e Soriarte, progetti avviati nelle scorse stagioni e confermati. Più precisamente, chi è in possesso della card potrà acquistare i biglietti per i singoli spettacoli e per qualsiasi posto, decidendo se essere “Spettatore Iros” e pagare 2 euro, oppure “Amico” (10 euro), “Sostenitore” (20 euro) o “Mecenate” (50 euro). I prezzi per i non abbonati sono 15 euro (biglietto intero) e 12 euro (ridotto) per Soriteatro, mentre per assistere a Sorilegge, Sorincontra e Soriarte il biglietto è in vendita a 10 euro.

La stagione che ci attende richiede idee, coraggio, incoscienza, poesia, visione, preveggenza.

Servono il salto dell’acrobata, la battuta del clown, il pensiero del filosofo, la leggerezza del musicista, il tratto del pittore, l’equilibrio del funambolo, la penna e la spada di Cirano.

Il bilancio della prossima stagione non sarà fatto da somme e sottrazioni, il bilancio riporterà il numero delle volte in cui ci saremo emozionati, in cui avremo avuto un’idea nuova, in cui non ci saremo sentiti soli, in cui, contro ogni logica, avremo pensato che sì, una via d’uscita c’è.

Sori Teatro è una famiglia, è una comunità che conosce il valore dell’essere insieme, del superare insieme le burrasche e le tempeste, per condividere il sole e il sereno. La stagione che verrà la sto costruendo così, con le parole dei poeti di oggi e di ieri, ascoltando la forza rivoluzionaria del passato: parole antiche per pensieri nuovi.

Credo ci sia bisogno di pensieri belli, alti, limpidi. La nostra bussola ci indica un nord poetico a cui tendere. Lì vorrei incamminarmi, insieme a Voi. Sergio Maifredi, Direttore artistico Teatro Pubblico Ligure

Durante l’emergenza Covid, Teatro Pubblico Ligure per non interrompere il rapporto gli spettatori, ha reagito alla chiusura del teatro trasferendo la sua attività on line con Racconti in tempo di peste, seguiti da oltre undicimila persone (follower) con oltre 460 mila visualizzazioni. Il legame non si è mai interrotto ed è ripreso in presenza il 19 giugno con Atlante del Gran Kan – La strada, andato in scena a Sant’Apollinare, su un prato davanti al mare e al tramonto, con i cittadini protagonisti a raccontare la propria storia davanti al pubblico. Si è conclusa così la Stagione 2019/2020 di Soriteatro, interrotta a marzo a causa della pandemia. Ora c’è voglia di ricominciare e di tornare in teatro per parlare della sesta edizione di Soriteatro. Sergio Maifredi annuncia il suo progetto lunedì 29 a Sori. Un modo per saperne di più e decidere se cogliere un’occasione che può durare anche una sola sera, ma investe un anno intero.

La Stagione 2020/2021 Soriteatro è sostenuta dal Comune di Sori e da Teatro Pubblico Ligure, con il contributo dalla Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure che la organizza e la promuove, in collaborazione con le Pro Loco di Sori e Recco. Il progetto Atlante del Gran Kan è l’unico progetto in Liguria ad aver vinto il bando Open Lab della Compagnia di San Paolo.

Info www.soriteatro.it – www.teatropubblicoligure.it

Indirizzo: Teatro Comunale di Sori Via Combattenti Alleati, Sori (Ge)

Atlante del Gran Kan – La strada (@ilpigiamadelgatto)

Juany Monnereau Sanchez in Atlante del Gran Kan – La Strada (@ilpigiamadelgatto)