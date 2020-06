Soccorsi a otto ragazzi bloccati su sentiero

Dal Soccorso Alpino Liguria riceviamo e pubblichiamo

Una brutta disavventura finita molto bene. Ieri mercoledì 24 Giugno i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti in aiuto ad un gruppo di ragazzi di Milano. Gli 8 ragazzi mentre percorrevano il sentiero Cai per Punta Corvo, località Montemarcello, si sono trovati bloccati su una cengia (sporgenza che interrompe una parete rocciosa ndr). Non in grado di tornare indietro hanno attivato i soccorsi

Due sono riusciti a scendere fino alla spiaggia e sono stati recuperati dal gommone dei Vigili del fuoco con con il gommone della squadra nautica a supporto; gli altri 6, anche loro in buone condizioni, sono stati recuperati dal Soccorso alpino e Vigili del fuoco calati con manovre alpinistiche fino alla spiaggia, dove sono stati soccorsi anche loro via mare dai Vigili del fuoco.