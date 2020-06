Sestri: al Teatro Conchiglia ritorna il cinema all’aperto (2)

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

L’attesa programmazione è pronta: dopo l’annuncio di poche settimane fa il Teatro Conchiglia, situato nell’incantevole Baia del Silenzio, è pronto per tornare alla sua storica funzione, ossia quella di cinema sotto le stelle. Le serate estive di luglio e agosto di Sestri Levante, la famosa Città dei Due Mari, saranno scandite dal grande cinema, che arricchirà la stagione estiva con una sfumatura dal sapore “vintage” ma anche contemporanea per le necessità legate al Covid.

L’iniziativa proposta dal Cinema Teatro Ariston in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante è possibile grazie al progetto Moviement Village. Un progetto nazionale ideato dalle associazioni di categoria del settore, Anec (associazione nazionale esercenti cinema) con la partecipazione di Anica (Associazione nazionale imprese cinematografiche e audiovisive) sezione distributori e produttori, con Accademia del cinema italiano David di Donatello, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBact, patrocinata da Anci, 100 Autori e Nuovo Imaie.

Dichiara Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante “Un gradito ‘ritorno alle origini’ per il Teatro Conchiglia: la situazione che stiamo purtroppo vivendo, dopo i primi momenti di iniziale dubbio e preoccupazione, ha (ri)portato alla luce la voglia di fare della nostra città, facendo nascere iniziative in tutti gli ambiti, anche in quello culturale. Il cinema all’aperto è una di queste, un’idea che ho amato da subito e che ci dà modo di apprezzare nuovamente la collaborazione tra Mediaterraneo Servizi e il Cinema Ariston. Potremo scoprire una Sestri Levante diversa, con un modo di passare le serate in maniera piacevole e sicura. Intrattenimento in sicurezza sono le parole chiave del lavoro che stiamo portando avanti per il calendario eventi”.

Un ricco calendario con proiezioni per tutti i gusti: tutte le sere eccetto il lunedì, spettacolo unico con inizio alle ore 21.30, biglietto intero al costo di €uro 8 e ridotto €uro 6. E’ disponibile un vantaggioso abbonamento al costo di 30 €uro (nominativo non cedibile) usufruibile per tutta la stagione. I biglietti potranno essere acquistati presso il Cinema Teatro Ariston, tutti i giorni di apertura dalle ore 17 alle ore 19: consigliamo l’acquisto in prevendita o in largo anticipo tramite email all’indirizzo ariston.sestri@gmail.com, messaggio di Whatsapp al numero 342 6991375 oppure scrivendo alla pagina FB Cinema Teatro Ariston.

Dichiara Alberto Passalacqua, gestore del Cinema Teatro Ariston e presidente dell’Anec Liguria – Associazione nazionale esercenti cinema: “La collaborazione tra Cinema Ariston, Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi si è ampliata in questi anni portando numerosi risultati positivi e di successo. Visto il riscontro avuto con l’anticipazione di poche settimane fa e le numerose richieste di informazioni che sono arrivate confidiamo in un ottimo riscontro. Oltra alla possibilità di tornare a lavorare per noi addetti ai lavori, c’è la novità del ritorno dell’Arena Conchiglia a quella che era la sua storica funzione e di questo siamo molto soddisfatti. Dal 20 luglio apriremo anche dopo tante incertezze le sale del Cinema Ariston mettendo così a disposizione tre sale totali, un’offerta d’intrattenimento unica per la Città che non si ripeteva dagli anni 70”.

“Il post Covid ha imposto a tutte le aziende di ridefinire i propri obiettivi e le attività, ed è quello che stiamo cercando di fare su diversi fronti per favorire un’estate il più normale possibile, ma anche sicura e attenta a tutte le nuove norme alle quali con non poca difficoltà ci siamo abituati” dichiara Marcello Massucco, amministratore di Mediaterraneo Servizi “Confidiamo che l’iniziativa del cinema all’aperto trovi positivo riscontro e curiosità di scoprire come possa essere godersi un film sotto il cielo stellato”.

I congiunti/conviventi potranno godersi il film vicini, diversamente sarà necessario rispettare il distanziamento di almeno un metro richiesto dalle norme, i posti saranno assegnati in base alla prenotazione e l’uso della mascherina obbligatorio fino al raggiungimento del posto a sedere e durante qualsiasi spostamento.

“Siamo molto contenti di poter tornare a goderci un buon film ancora di più se l’atmosfera è quella magica della Baia del Silenzio. Il cinema è una forma di cultura che avvicina le persone e oggi c’è un estremo bisogno di condivsione culturale, con le dovute attenzioni” conclude Maria Elisa Bixio, Assessore alla Cultura e agli Eventi di Sestri Levante.

Felici di poterlo finalmente dire, buon film!

Programmazione di luglio Teatro Conchiglia 2020