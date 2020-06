‘Santa’: l’opposizione replica al sindaco

Dall’ufficio stampa Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

“Ridiamo perché non dobbiamo piangere, tutto qui, tutto qui”. Ci perdonerà il Presidente Abramo Lincoln se prendiamo a prestito la sua frase per rispondere al comunicato della Maggioranza in cui ci si accusa di irresponsabilità politica per non esserci presentati in Consiglio comunale impedendo, di fatto, la votazione della pratica nr. 5 sul porto.

A quanto pare, l’estensore del comunicato, oltre a non sapere che la Presidente della Commissione straordinaria sul porto era Carmela Pinamonti – Consigliere comunale dell’allora Maggioranza – e non Iolanda Pastine (questo denota l’importanza che il Sindaco ha sempre attribuito alla Commissione), ha pure letto in maniera frettolosa e superficiale le motivazioni della nostra assenza dal Consiglio di ieri sera. Abbiamo contestato al sindaco la gestione dispotica, priva di trasparenza e condivisione su tutte le pratiche importanti per la città, non abbiamo parlato solo del porto.

Non ci interessa respingere qualcosa che non abbiamo mai accettato. Appare strano, tra l’altro, che l’interruzione di un iter iniziato nel 2011 e che avrebbe potuto essere fermato in qualsiasi momento senza il rischio di ricorsi, assuma soltanto ora carattere di urgenza. Perché tutta questa fretta? Perché?

In ultimo, concordiamo col Sindaco sul fatto di “non voler sprecare energia per prendere parte a questi teatrini della vecchia politica che, a quanto pare, prescindono dall’età anagrafica”: i membri della giunta Donadoni sono, buon per loro, mediamente giovani.

Noi pensiamo al benessere di Santa!