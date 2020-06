‘Santa’: “L’opposizione è assente, e quindi esiste”

L’opposizione di Santa Margherita Ligure si sente ghettizzata e non coinvolta nelle decisioni dal sindaco Paolo Donadoni, che al pari del grande Fausto Coppi considera “un uomo solo al comando”. Così, per dimostrare il proprio peso, ieri ha disertato la seduta del Consiglio comunale, ben sapendo che la pratica sul porto non sarebbe stata approvata per mancanza del numero legale perché, oltre all’assenza dei consiglieri di opposizione, avrebbero dovuto abbandonare la seduta tre membri della maggioranza, direttamente o indirettamente interessati al porto.

Sono dieci anni che l’infausta pratica del progetto “Santa Benessere”, proposta all’inizio dell’amministrazione De Marchi, si trascina tra alti e bassi. Avversata prima dagli ambientalisti, poi dagli operatori portuali, specie dopo l’abbandono di Angiolino Barreca. Tutti non vedevano l’ora e il momento che il Comune si scrollasse di dosso la proposta del manager recchelino Gabriele Volpi. Ora che ci è riuscito, oltretutto a quanto pare senza strascichi giudiziari, è difficile far capire alla gente i motivi di un’assenza in Consiglio.

L’opposizione è riuscita a far capire che ha un peso, almeno momentaneo, ma forse ha scelto il modo sbagliato. A nostro avviso, ben sapendo da mesi dello scioglimento del nodo Comune-“Santa Benessere”, avrebbe potuto dimostrare la propria utile esistenza creando un confronto in città sulla gestione del porto dopo il progetto Volpi.

Era già successo su due pratiche importanti, alla vigilia delle ultime elezioni, che l’opposizione non riuscisse a farsi capire: la pratica sui lavori all’edificio del Circomare danneggiato dalla mareggiata e la vendita dell’ex ospedale di via Arpe. (m.m.)