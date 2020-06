‘Santa’: “Io i teatrini li lascio volentieri alla giunta”

Da Guglielmo Caversazio, Gruppo consiliare l’Alternativa per Santa, riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo letto esterrefatti il comunicato stampa diramato dal sindaco ieri sera a seguito del consiglio comunale cui abbiamo deciso di non partecipare.

Questa decisione è maturata a seguito di un anno di rapporti inesistenti con la maggioranza, nonostante la nostra continua volontà di collaborare e di portare soluzioni. In questo anno abbiamo assistito a una nostra pratica sullo streaming dei consigli comunali approvata e poi lasciata morire per mesi senza attuazione. Abbiamo assistito al cannibalismo dei posti di nomina, andati tutti (opere pie, area marina protetta, villa gimelli) a persone di fiducia del sindaco, senza rappresentanza delle minoranze. Abbiamo assistito a forzature sulle pratiche, in cui il nostro ruolo è stato relegato ad alzare la mano in consiglio comunale.

Forte della sua maggioranza, il sindaco non ci ha mai coinvolto, confidando nei suoi numeri per poter fare ciò che più gli piaceva. Questa volta l’arroganza ha raggiunto una vetta così elevata da voler andare avanti a botte di maggioranza anche quando la maggioranza non aveva i numeri. Credo fosse il minimo, da parte di consiglieri liberi ed indipendenti, mandare un messaggio chiaro.

Il sindaco non è un podestà ed il consiglio comunale non è istituito per recepire decisioni prese altrove e senza confronto. Questo sia chiaro al sindaco ed alla maggioranza che lo sostiene.

Riguardo alla chiusura del suo comunicato, in cui il sindaco ha detto che nonostante l’età anagrafica io mi presterei a teatrini della vecchia politica, voglio spendere due parole. La mia età anagrafica, che come si può vedere rimane l’unica cosa che il sindaco sa dire sul mio lavoro come consigliere, mi spinge a credere veramente in quello che faccio. E quello che faccio è difendere la buona politica a servizio dei cittadini, i teatrini li lascio volentieri a questa giunta.