‘Santa’: “Commissione porto, quanta considerazione!”

Da Carmela Pinamonti, già presidente della Commissione porto, riceviamo e pubblichiamo

“Qualcosa non torna, l’ex Presidente della Commissione porto ( che sarei stata io) non ha mandato nessuna mail perché per fortuna è fuori dai giochi. Mi fa pensare però, quanto era stata considerata la Commissione all’epoca, tanto da non ricordare neppure chi era il Presidente. Sono anche solidale con una minoranza (che poi sui numeri tanto minoranza non è) perché questo atteggiamento poco democratico fu quello che mi fece allontanare dal gruppo”.