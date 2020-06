‘Santa’: alla guida in stato di ebbrezza, denunciato rapallese

In mattinata, a Santa Margherita Ligure, a conclusione di un normale servizio per il controllo del territorio, i Carabinieri della locale Compagnia ed equipaggi della Radiomobile, deferivano in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” un 32 enne di Rapallo, sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico apri a g/L 1,12. Stesso contesto, altri 3 automobilisti, di età compresa tra 23 e 30 anni, venivano sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli, un tasso alcolemico tra g/L 0,52 e g/L 0,75. Pertanto, venivano sanzionati amministrativamente. Documenti di guida ritirati.