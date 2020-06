Recco: “Violenza sessuale su minore, servono leggi più severe”

Dall’ufficio stampa della Lega in Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La Polizia stamane ha riferito che uno straniero è stato accusato di violenza sessuale su minore per avere palpeggiato una 15enne sul treno.

Il giovane è stato acchiappato dagli agenti della Polfer di Genova alla fermata della stazione ferroviaria di Recco dopo che, grazie ai filmati delle telecamere, lo avevano individuato mentre stava lasciando la stazione di Brignole.

Si tratta di un episodio gravissimo che tutti devono condannare, senza se e senza ma.

Anche perché quello che è successo alla 15enne poteva capitare a qualunque persona a noi cara.

La sicurezza deve essere garantita non solo nelle nostre strade, ma anche sui treni e su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Auspico che dal Governo Pd-M5S arrivino risposte più concrete ovvero leggi più severe.

Siamo arrivati al punto che il ministro Alfonso Bonafede non si preoccupa di impedire l’uscita dei mafiosi e il suo Governo continua a lasciare liberi delinquenti e soggetti pericolosi, come quello fermato dalla Polfer a Recco che ringrazio per il tempestivo intervento”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini