RASSEGNA STAMPA la morte del grande Alfredo Biondi

Oggi, giovedì 25 giugno, auguri a Guglielmo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: demonologia (lo studio delle credenze relative agli spiriti ed ai demoni). Proverbi: “La prima digestione si fa in bocca”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. La morte di Alfredo Biondi. “Le sue battaglie liberali in Consiglio comunale a Chiavari. Spiagge prese d’assalto (Commento. Evidentemente, indipendentemente dalle misure restrittive sugli accessi, lo saranno per tutta l’estate; ciò significa che, code o no, il post covid spinge i turisti in Riviera e ciò significa che lavora tutto il settore turistico a partire dai ristoranti).

Sestri Levante: il lungomare diventa isola pedonale. Castiglione Chiavarese: nasce il primo basilico senza terra. Chiavari: Giampaolo Roggero alla guida di Promotur. Chiavari: scogliere, arrivato il pontone per il loro rafforzamento. Chiavari: casello A-12 chiuso code (le solite) e rallentamenti. Chiavari: guardia medica pediatrica in funzione da sabato. Chiavari: libreria Giunti e Croce Rossa aiutano le famiglie. Chiavari: ritorna la Linea C 2, ma cambia percorso. Chiavari: lavori in piazza Del Buono. Chiavari: comunità energetiche sì unanime in Consiglio regionale. Chiavari: ripartenza di Calata Ovest. Chiavari: Renzi sabato presenterà il suo libro.

Rapallo: Botte e colpi di spranga, 8 ragazzi nei guai. Rapallo: porto Riva, Scarpino e Dall’Asta dimissionari (Commento. Forse avrebbero dovuto farlo all’inizio dell’inchiesta sui rifiuti). Rapallo: Paola, migliaia di mascherine che fanno rima con solidarietà.

Camogli: muore durante immersione, ex caposala di 66 anni. Camogli: area fitness in posizione strategica (viale Cipressi ndr). Recco: non più obbligatorie le mascherine all’aperto. Recco: apre la Villa Manuelina.