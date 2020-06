Rapallo: riapre il nido d’infanzia comunale “Per un mondo Unicef”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Nido d’Infanzia Comunale di Rapallo “Per un Mondo Unicef” riservato ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni di età, ha riaperto regolarmente lunedì 22 giugno, dopo il periodo di chiusura previsto per il lockdown.

Le famiglie che hanno presentato richiesta di usufruire del periodo di apertura fino al 14 agosto, comprensivo di centro estivo, sono state complessivamente 35. Si è deciso di mantenere invariato il servizio offerto per agevolare i genitori che potranno contare su un ampio orario di apertura dalle 7.30 alle 18.00 fino al 30 giugno e fino alle 17.00 nei mesi di luglio ed agosto. Le attività sono svolte soprattutto all’esterno grazie alla possibilità di fruire di un ampio ed ombreggiato giardino attrezzato

Gli ingressi e le uscite sono state scaglionate e sono state create due zone di accoglienza per garantire le distanze interpersonali previste, la misurazione della temperatura e tutte le altre disposizioni previste dal protocollo di sicurezza. Tutte le educatrici inoltre si sono sottoposte volontariamente all’esame sierologico.

Durante il lockdown, tuttavia, le attività del Nido non si sono fermate, ma si è cercato di garantire una continuità educativa e relazionale con bambini e famiglie attraverso una offerta di attività laboratoriali molto variegata come attività musicali, grafico-pittoriche, di lettura, e creative e laboratori di baby yoga. Inoltre è stato possibile contattare la coordinatrice pedagogica, attraverso uno sportello telefonico dedicato con incontri online su specifiche tematiche. I genitori hanno dimostrato di apprezzare fortemente la vicinanza del servizio offerto e hanno regalato alle educatrici un bellissimo albero in legno con i nomi dei loro bambini

Per i bambini che il prossimo anno frequenteranno la scuola materna è stato predisposto un progetto di continuità con la festa finale online, realizzata in presenza del vicesindaco Pier Giorgio Brigati; durante la festa, grazie alla collaborazione dei genitori, si è tenuta la consegna virtuale dei diplomi e dei cappelli da diplomato. Ogni bambino diventato “grande”, inoltre, ha ricevuto in dono un kit degli Amici Cucciolotti donato dalla casa editrice Pizzardi grazie alla collaborazione dell’Enpa (sez. Camogli e Levante ligure) e del consigliere alle Politiche Animali Daniele Trucco.