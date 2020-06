Rapallo: Forza Italia apre lo sportello del pensionato

Dal coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Soddisfare i “diritti inespressi” di chi ha lavorato per una vita intera: questo è l’obiettivo dello “Sportello del pensionato”, presentato questa mattina nella sede di Forza Italia di Rapallo in Via Tubino 24, fortemente voluto e promosso dal candidato consigliere alle prossime elezioni regionali Salvatore Alongi con il sostegno del coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco.

I diritti inespressi sono quella categoria dei diritti di cui i pensionati non vengono a conoscenza a meno che non ne facciano esplicita richiesta e dei quali la maggior parte si trova completamente all’oscuro.

A gestirlo sarà Benito La Manna, ex direttore del personale di Poste Italiane di Genova e per molti anni sindacalista.

La Manna offrirà a tutti coloro che ne faranno richiesta consigli a titolo completamente gratuito.

Le consulenze offerte verteranno su molteplici materie tra le quali, previdenza e assistenza sociale materie fiscali quali la compilazione del modello 730.

I cittadini più anziani (e non solo) di Rapallo potranno rivolgersi allo sportello previo appuntamento telefonico, contattando La Manna al numero 347 6241949, il servizio sarà fruibile in via Tubino ogni mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Lo sportello prenderà il via nel corso della prossima settimana e si modulerà, anche arricchendosi a seconda delle richieste che perverranno.

“In qualità di coordinatore regionale di Forza Italia sono orgoglioso di supportare le tante iniziative dei candidati alle prossime elezioni regionali – dichiara Carlo Bagnasco – Il dottor La Manna è il professionista perfetto per la buona riuscita di questo ambizioso progetto pensato come un servizio vero e proprio”

“Il progetto presentato stamani risulta totalmente in linea con i fondamenti del partito, da sempre rivolto al sostegno di chi lavora e di chi ha lavorato per anni – dichiara Salvatore Alongi – Benito La Manna vanta svariate competenze e lunga esperienza nel settore assistenziale che saranno adatte a creare un punto di riferimento per i pensionati e per tutti coloro che necessiteranno del suo aiuto.”