Rapallo: Feste di Luglio, i divieti di sosta

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo (Le Feste di Luglio si svolgeranno con immutata fede verso la Madonna di Montallegro ma in forma ridotta nelle rappresentazioni civili, a causa del covid. L’ordinanza riguarda i 21 colpi sparati l’1 mattina al Porticciolo; la sparata in forma ridotta del Panegirico, mentre il 3 luglio in piazza delle Nazioni verrà celebrata la Messa solenne)



Il Sindaco Carlo Bagnasco ha firmato l’ordinanza “Modifiche temporanee alla circolazione veicolare e pedonale ed istituzione di temporanei divieti di sosta con rimozione forzata nelle zone interessare agli spettacoli pirotecnici dei giorni 1-2 luglio 2020, con inibizione delle attività commerciali situate all’interno delle aree di sicurezza adiacenti i luoghi oggetto di spettacoli pirotecnici.

… Ordina

1) P.ZZA IV NOVEMBRE / VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO / BAGNI LIDO / ROTONDA MARCONI / GIARDINI VERDI/ VIA GRAMSCI/ VIA GIUSTINIANI/ LUNGOMARE VITTORIO VENETO

a) Rotonda Marconi: divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 07.00 del 27/06/2020 alle ore 15.00 del 02/07/2020.

b) Area parcheggio a pagamento di Piazza IV Novembre – Cav. V. Veneto – Rotonda Marconi

– Via Diaz, tratto da Rotonda Marconi fino ad incrocio ponte Via Gramsci: divieto di transito pedonale e veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 20.00 del 01/07/2020 alle ore 15.00 del 02/07/2020. Durante i sopraindicati periodi dovrà essere inibita ogni attività commerciale all’interno area medesima.

Gli stabilimenti balneari Lido e Flora, la spiaggia pubblica dei Cavallini, la giostrina dei giardini Verdi ed il chiosco edicola di P.zza IV Novembre dovranno rimanere chiusi e mantenuti in sicurezza durante tutte le fasi di preparazione, sparo e bonifica dello spettacolo che avrà luogo il 2 alle ore 12.00.

c) P.zza IV Novembre (area esterna parcheggio a pagamento), Via Gramsci, Via Dante tratto compreso fra C.so Colombo e L.go Moro e L.go Moro divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 02/07/2020

d) P.zza IV Novembre (area esterna parcheggio a pagamento), Via Gramsci, Via Giustiniani, Via Dante tratto compreso fra C.so Colombo e L.go Moro e L.go Moro: divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 08.00 alle 13.00 del 02/07/2020

e) Lungomare V. Veneto: interruzione della circolazione veicolare all’altezza dell’intersezione con la P.zza IV Novembre dalle ore 08.00 alle 13.00 del 02/07/2020.

Dalle dalle ore 08.00 alle 13.00 del 02/07/2020, sono derogati al divieto di circolazione di cui alle lettera d ed e i veicoli:

• appartenenti alle Forze di Polizia della Polizia Municipale, dei VV.F., delle pubbliche assistenze, impiegati per lo svolgimento delle manifestazioni e dei Sestieri;

• Taxi, impiegati nei rifornimenti commerciali, per operazioni di arrivo e/o partenza dalle strutture alberghiere e tutti quelli autorizzati anche verbalmente dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale.

2) VIA AVENAGGI – AREA VILLA PORTICCIOLO E VILLA TIGULLIO

01/07/2020 divieto di transito pedonale dalle ore 07.30 a termine spettacolo pirotecnico.

Lo stabilimento balneare Porticciolo dovrà rimanere chiuso e mantenuto in sicurezza durante tutte le fasi di preparazione, sparo e bonifica dello spettacolo che avrà luogo il 1 mattina dal molo Ampoixi.

Le disposizioni del presente provvedimento potranno subire modificazioni negli orari e nei luoghi per ragioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana disposte dalle Autorità preposte, anche verbalmente, nel caso se ne presentasse l’esigenza e/o la necessità.

Ordinanza 28-2020