E’ stato inaugurato questa mattina lo sportello organizzato da Forza Italia per aiutare gli anziani e spiegare i loro diritti “inespressi”, ma aiutarli anche a svolgere altre pratiche; il tutto a cura di Benito La Manna. All’inaugurazione erano presenti: il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco; il candidato del partito alle elezioni regionali Salvatore Alongi; il coordinatore cittadino Alessandro Mazzarello. Lo sportello ha sede nella sede di Forza Italia in via Tubino, 24.