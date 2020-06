L’allarme è stato dato da un milite della Croce Verde a cui la donna non rispondeva. Sul posto sono giunti i carabinieri, la Croce rossa di Sori e i vigili del fuoco per consentire l’ingresso a casa. La, donna, sessantaquattrenne, è stata trovata morta. Per cause naturali, ma non è escluso un esame autoptico per capire i motivi che hanno causato il malessere mortale.