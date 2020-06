Lettere/ “La discutibile passerella di San Rocco”

Da Mario Parodi riceviamo e pubblichiamo

L’altro giorno sono passato dalla passerella costruita recentemente

che raccorda il posteggione con le prime case di San Rocco di

Camogli. Mi sono letto il cartello accluso. Mi ha lasciato perplesso

anche se non capivo perché. Forse perché ho incontrato una persona

con trolley appresso ed è stato tutto un gioco di spostamento e

attese reciproche per passare. Ma me ne sono fatta una ragione.

In fondo siamo in periodo di Conad 19 e i miei timori erano fondati. Ma

quando ho visto quei poveri alberi di pini storti e coperti

completamente alla base con un cerchio stretto di cemento, mi sono

chiesto il perché. Sembrava un accanimento. Me ne sono andato via

perplesso. Ma forse ho pensato che sono troppo sensibile.

Poi in un bar ho sentito commenti che non esaltavano certo la suddetta

passerella. La risicata larghezza. Non ci sono vie di fuga. Due donne

con passeggino che si incontrano cosa fanno? Una delle due deve per

forza arretrare. Anche in periodo di dopo Covid. Quei 200 mila euro si

potevano spendere in una altro modo. Posteggi in meno.

A proposito di parcheggi c’è chi dice non ne può più di macchine posteggiate ovunque anche fuori dei limiti consentiti. Il legno (ecologico quanto si vuole) terrà nel tempo? C’è scritto che è termo trattato ma i

dubbi restano. Vedremo. Il tempo di solito è galantuomo.