Incidente auto-moto ieri lungo la via Aurelia a Lavagna davanti al parco Tigullio. Erano le 23.30. Il motociclista è finito sotto la vettura. Oltre l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Lavagna, sul posto sono così intervenuti anche i vigili del fuoco di Chiavari per rimuovere il corpo del centauro ferito. L’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Sul posto polizia e carabinieri per ricostruire dinamica e accertare le responsabilità.