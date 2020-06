Chiavari: Its “In memoria dei morti per la Patria”, confermati i corsi serali

Dall’ITS “In Memoria dei Morti per la Patria” riceviamo e pubblichiamo

Anche per il prossimo anno scolastico l’Istituto Tecnico Statale “In Memoria dei Morti per la Patria” di Chiavari proseguirà con i corsi di istruzione per adulti (corsi serali) per ragionieri (corso AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing) e per geometri (corso CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio).

L’iscrizione può essere fatta direttamente presso la segreteria della scuola, in via Millo 1 a Chiavari, previo accordo telefonico, seguendo le procedure per l’emergenza Covid previste per l’accesso all’Istituto, oppure, per chi non potesse recarsi presso l’Istituto, è possibile effettuare l’iscrizione on-line attraverso il sito web della scuola, tramite modulo Google al link: https://forms.gle/knHr73BCgmbXMFxf6. In questo caso gli studenti verranno contattati per effettuare un primo colloquio a partire dai primi di luglio e per perfezionare l’iscrizione gratuitamente.

Per ulteriori informazioni o per prendere un appuntamento per la valutazione dei titoli è possibile contattare la referente del Corso Serale: prof. Claudia Vaccarezza – indirizzo di posta elettronica claudia.vaccarezza@itchiavari.edu.it, telefonare al numero: 0185 32 50 03.

L’orario delle lezioni è di 23 ore settimanali, dalle 17.30 alle 21.50.

I corsi sono rivolti a lavoratori di età maggiore di 18 anni, persone in attesa di occupazione, ex allievi che hanno abbandonato i corsi diurni anche in scuole di diverso indirizzo, persone che hanno conseguito la Licenza Media e non hanno proseguito gli studi, giovani e adulti stranieri che intendono conseguire un titolo di studio nel nostro paese.