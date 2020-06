Chiavari: i pellegrinaggi Unitalsi a Lourdes

Da Lorenzo Gambéro, presidente Unitalsi Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

La Sottosezione Unitalsi di Chiavari organizza l’annuale pellegrinaggio Mariano a Lourdes nel periodo 8-11 settembre in aereo con partenza dall’aeroporto di Genova.

La Francia riapre le frontiere all’interno dell’Unione Europea e l’Unitalsi riprende ufficialmente la sua stagione di pellegrinaggi verso Lourdes. Ripartono così, dopo tanta attesa, i viaggi verso il Santuario più visitato al mondo, dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Il primo dall’Italia è previsto martedì 18 agosto.

A partire da martedì 18 agosto da tutta l’Italia l’Unitalsi sta programmando un nuovo calendario di partenze con collegamenti dal nord al sud del Paese che accompagneranno nella cittadina francese tutti coloro che sono desiderosi di visitare la Grotta dove la Madonna apparve alla piccola Bernadette Soubirous. «Siamo contenti, emozionati, perché immaginavamo questo giorno da tempo e finalmente è arrivato”, ha dichiarato Lorenzo Gambéro, presidente Unitalsi di Chiavari. “L’associazione non si è mai fermata, anzi è stata sempre in cammino, lo era prima e lo è ancora di più adesso che è il momento di pensare a ripartire. Saranno pellegrinaggi, in aereo e in autobus, necessariamente più contenuti per tutelare la salute delle persone attraverso le misure anti-Covid, nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie e gli standard di sicurezza, ma sono sicuro non meno coinvolgenti. C’è tanta voglia di Lourdes, perché Lourdes ci aspetta e noi siamo pronti”.

Per quanto riguarda la Liguria, la partenza sarà martedì 8 settembre in aereo dall’Aeroporto di Genova. I pellegrini potranno vivere il pellegrinaggio in completa sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme previste dal protocollo sanitario stabilito dal Ministero della Salute.

Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 0185308815 – 3384329099 oppure chiavari@unitalsiligure.it