Dai Vigili del Fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti per liberare un ingombro stradale. Un camioncino, transitando nel sottopasso in via Montevideo, è rimasto incastrato nel ponte della ferrovia. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il mezzo e togliere le parti pericolanti.