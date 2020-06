Un’insolita immagini di piazza Schiaffino (quella col monumento al garibaldino Simone Schiaffino) a Camogli, vista dalla strada di accesso a via Lorenzo Bozzo. In primo piano le fronde degli ippocastani che ombreggiano la piazza; sullo sfondo il Golfo Paradiso; sulla sinistra lo spigolo di quel mostro edilizio che ospita la Carige, edificato nel dopoguerra, nonostante furiose polemiche, senza un idoneo inserimento e compatibilità con lo stile dei palazzi di via Repubblica e 20 Settembre.