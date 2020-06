Camogli: bevande alcoliche da asporto vietate dalle 21

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Buone notizie oggi sul fronte sanitario: due concittadini sono guariti. La situazione attuale è quindi di un residente positivo al Covid-19 e 4 in isolamento fiduciario perché rientrati dall’estero. Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Poco fa ho firmato un’ordinanza, in vigore fino al prossimo 31 luglio, che dispone il divieto di vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 21 alle 7 del mattino nei locali di via al Porto e Calata Castelletto. Le bevande potranno essere somministrate solo all’interno dei locali o ai tavolini all’aperto nelle aree in concessione, evitando gli assembramenti e il disturbo della quiete pubblica, mantenendo sempre l’adeguato distanziamento interpersonale.

Buona serata.