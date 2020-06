C asarza: Marco Vignola coordinatore cittadino di F.I.

Dall’ufficio stampa del Coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

E’ Marco Vignola il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Casarza Ligure. Lo rende noto il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Vignola, classe 1991, è architetto libero professionista. Negli scorsi anni ha ricoperto la carica di coordinatore provinciale del movimento giovanile di Forza Italia. Nel 2016, in occasione delle elezioni amministrative nel Comune di Casarza Ligure, è risultato primo dei non eletti nella lista “Casarza è di tutti” a sostegno dell’attuale sindaco Giovanni Stagnaro.

“Abbiamo scelto per questo incarico Marco Vignola – dichiarano Bagnasco e Tasso – in ragione della sua preparazione, della sua professionalità e di quelle doti di lealtà e di moderazione che fanno di lui la figura ideale per ricoprire il ruolo di coordinatore cittadino in una realtà importante come quella di Casarza Ligure. Una realtà in cui, grazie al lavoro portato avanti dal 2009 dal nostro attuale capogruppo in Regione, Claudio Muzio, Forza Italia riesce ad ottenere ottimi risultati. Marco è un giovane che rappresenta per il nostro partito un valore aggiunto e siamo certi che svolgerà con passione e dedizione il suo ruolo”.

“Ho accettato volentieri questo incarico – afferma Vignola – perché desidero dare il mio contributo all’azione di rinnovamento e rilancio del partito promossa dal nostro coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Farò squadra con gli altri coordinatori cittadini della Val Petronio per far crescere Forza Italia sul nostro territorio. Ringrazio perciò per la fiducia accordatami Carlo Bagnasco, il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, i nostri parlamentari Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e il nostro capogruppo regionale Claudio Muzio”, conclude il nuovo coordinatore cittadino di Casarza Ligure.

“Come amico e concittadino di Marco Vignola desidero pubblicamente complimentarmi con lui e rivolgergli i migliori auspici di buon lavoro. Sono certo che farà un ottimo lavoro”, conclude Claudio Muzio.