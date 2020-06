Il tratto di A-12 tra Sestri Levante e Deiva Marina è chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire il raddrizzamento del tir ribaltato e la liberazione della corsia verso sud dove è avvenuto l’incidente. Ad essere disastrose sono le conseguenze per i camionisti, fermi in autostrada con code che vanno via via allungandosi, sia da Sestri Levante, sia da Deiva Marina. I mezzi leggeri sono invece ancora dirottati sulla viabilità ordinaria.