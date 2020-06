Zoagli: raccolta differenziata, ritiro dei sacchi

Da Aprica riceviamo e pubblichiamo

Da venerdì 26 giugno sarà possibile prenotare l’appuntamento per il ritiro annuale sacchi per la raccolta differenziata delle frazioni di San Pietro, Santa Maria del Campo, San Martino di Noceto, Via Canale, Via Castellino, Via del Ferrain.

La distribuzione dei sacchi sarà effettuata dal 6 al 31 luglio nel Piazzale della Chiesa di San Pietro (chiosco della pesca di beneficenza), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Per il ritiro gli utenti dovranno essere muniti di un documento di identità valido dell’intestatario della TARI.

Se non fosse possibile presentarsi di persona si potranno effettuare un massimo di due deleghe su carta semplice, che andranno accompagnate dalla copia del documento d’identità dell’intestatario della Tari e della lettera ricevuta.

Nel caso non si fosse in possesso della lettera sarà necessario presentarsi con la copia dell’intestazione Tari, da lasciare agli operatori in fase di distribuzione.

Gli abitanti delle frazioni che non hanno potuto ritirare il kit nelle giornate dedicate, potranno prenotare un appuntamento per effettuare il ritiro.