Sori: “Spiaggia esempio positivo, il sindaco ha preso un granchio”

Da Fabio Tosi, MoVimento 5 Stelle Liguria, riceviamo e pubblichiamo

“Stupisce l’attacco di ieri da parte del sindaco di Sori, Mario Reffo, che criticandomi ahimè ha invece preso un sonoro granchio: io non ho mai (ripeto: mai!) criticato la gestione della spiaggia di Sori. Anzi, se si fosse preso il tempo di leggere (non dico attentamente ma per lo meno bene) le mie parole avrebbe colto che in realtà ho portato come buon esempio il suo comune.

Per amor di chiarezza, riporto qui il passaggio apparentemente incriminato: “In molti comuni liguri, gli accessi non (ripeto: non!) sono contingentati. Si fa invece affidamento al senso di responsabilità dei cittadini. E quando occorre, gli steward comunali richiamano all’ordine. Non ci credete? Fatevi un giro a Sori”.

Forse, se anche certa stampa la smettesse di titolare in modo maldestro quanto comunichiamo, certe figure si potrebbero evitare. Stampa (online in questo caso) cui abbiamo ripetutamente chiesto di correggere un titolo fuorviante. Ma, si sa, la campagna elettorale parte anche da questi “malintesi” (?).

Da parte mia, invece, solo correttezza: infatti, e lo ripeto, ho citato Sori come esempio virtuoso, benché l’attuale Giunta non sia esattamente nelle mie corde politiche. Quanti del centrodestra possono vantare la stessa onestà intellettuale?”, replica il capogruppo regionale Fabio Tosi rispondendo alle critiche del sindaco di Sori.

“Quello stupito dalle dichiarazioni del sindaco di Sori (lette nella giornata di ieri sul vostro giornale online) sono io, perché evidentemente Reffo, non conoscendomi, non è al corrente del rapporto lavorativo ma anche di amicizia che mi ha legato per più di dieci anni con molti commercianti e cittadini soresi. Anche per questo motivo, sarei un folle ad offendere la città di Sori e i suoi residenti”, conclude.