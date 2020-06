Sestri: Sartori e Stagnaro contro Ghio e Autostrade

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere regionale uscente Augusto Sartori e il consigliere comunale di Sestri Levante Giancarlo Stagnaro entrambi di Fratelli d’Italia annunciano una mobilitazione dal titolo “Vergogna Autostrade” partendo da una domanda: perché il sindaco di Sestri Levante non interviene sul “suo” ministro che paralizza la Liguria?



Perché il sottosegretario Traversi dei 5 stelle sestrino d’adozione tace o comunque non rende note sue eventuali iniziative ? Quanto accade in queste ore tra Chiavari e Sestri, è inammissibile ma non casuale.



La chiusura dell’autostrada colpisce anche il Tigullio orientale nel giorno di San Giovanni, con il prevedibilissimo esodo da Genova verso le riviere e con auto bloccate per ore anche sull’Aurelia.



Autostrade per l’Italia ha gravi e note responsabilità, ma il Ministero delle Infrastrutture con i suoi ispettori sta moltiplicando chiusure e disagi senza ascoltare le voci delle istituzioni locali.



Voci alle quali manca quella del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, che si guarda bene dall’intervenire nei confronti del ministro Dem Paola De Micheli.



Senza contare che la situazione odierna è aggravata dai lavori tuttora in corso nelle gallerie di Sant’Anna, nelle quali i cantieri si sono fermati durante il lockdown (proprio come quelli delle Autostrade) arrivando all’estate con un colpevole ritardo.



Dal sindaco, però, sempre solerte a chiamare a raccolta i comuni vicini neppure una parola.



E non si dica che fosse vietato lavorare.



Il ponte di Genova e altre opere dimostrano che si poteva, anzi si doveva fare approfittando dello scarso traffico.



Il sindaco e il sottosegretario almeno questa volta mettano da parte le difese d’ufficio dei loro sodali di partito e facciano sentire tutta la rabbia dei sestresi al ministro.



Molto presto, se la situazione non cambierà, organizzeremo un flashmob come Fratelli d’Italia in piazza Giacomo Matteotti aperto a tutti i cittadini e turisti esasperati da questa assurda situazione.