Sestri: lungomare De Scalzo, la pedonalizzazione

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

La volontà di definire misure di ulteriore rafforzamento della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici ha fatto il paio con le misure di sostegno per il tessuto economico cittadino che hanno previsto la concessione di maggiori spazi alle attività di ristorazione e lo spostamento del mercatino che di solito di svolgeva in via Asilo Maria Teresa su lungomare Descalzo, per l’approvazione due importanti provvedimenti che riguardano la viabilità di Sestri Levante, nel corso della seduta di Giunta di questa mattina.

L’Amministrazione Comunale, desiderosa di definire ulteriori provvedimenti per una città sempre più vivibile e a misura d’uomo (e di bambino), ha istituito la pedonalizzazione di lungomare Descalzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Mazzini e l’intersezione con via Milano, dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020, tutti i giorni dalle 18.00 alle 06.00 del giorno successivo, sia per questioni legate alla sicurezza che alla vivibilità degli spazi.

“Una decisione che è il naturale proseguimento delle politiche di sostenibilità che portiamo avanti da sempre e delle misure che abbiamo messo in campo per il sostegno alla nostra economia turistica – commentano la Sindaca Ghio e l’Assessore alla Viabilità Battilana – Lavoriamo per creare le migliori condizioni per consentire alle attività di riprendere il proprio lavoro rispettando le misure di sicurezza senza troppo danno dal punto di vista dei posti disponibili. Al contempo questo può essere per noi un periodo di prova in cui testare gli effetti, sia in termini di gradimento che di traffico sul resto della viabilità cittadina, della pedonalizzazione di una porzione di lungomare”.

Si collega alla parziale pedonalizzazione del lungomare Descalzo ma anche alla volontà di rendere più sicura la circolazione dei pedoni e garantire una maggiore vivibilità e godibilità delle passeggiate a mare, l’istituzione di una nuova, grande “zona 30”. Nello specifico le vie che saranno interessate dal limite di velocità massimo di 30 km/h sono lungomare Descalzo, lungomare Vittorio Veneto, viale Rimembranza, via Pilade Queirolo e piazzale Marinai d’Italia e la viabilità interna collegata alle vie citate.