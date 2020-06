‘Santa’: la replica della maggioranza

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’incontro in Commissione avvenuto il 15 giugno 2020, dopo la riunione dei Capigruppo del 18 giugno 2020, 45 minuti prima dell’inizio del Consiglio comunale odierno, le Opposizioni hanno fatto sapere via mail – con una missiva scritta dalla Presidente della ex Commissione Straordinaria sul porto – che non parteciperanno ai lavori “per motivi politici” che sarebbero stati spiegati “in seguito”.

Con questa assenza, la pratica numero 5 all’ordine del giorno, quella relativa alla chiusura dell’iter avviato nel 2011 di messa in sicurezza e gestione del porto da parte della Santa Benessere & Social – sul quale invece sta intervenendo l’Amministrazione Comunale con fondi e procedure di Protezione Civile – (il cui progetto definitivo era stato depositato nel settembre 2018 e la cui istruttoria comunale era terminata il 15 maggio 2020) non si è potuta discutere per mancanza del numero legale.

Si è appreso da un successivo comunicato stampa congiunto dei due Gruppi di Opposizione che i motivi della mancata partecipazione consisterebbero in un giudizio “totalmente negativo” sull’operato di questa Amministrazione e in particolare nel mancato coinvolgimento delle Opposizioni nell’affrontare l’emergenza Covid-19… Rispettando tutte le posizioni, lasciamo a ciascuno ogni valutazione, anche se pare difficilmente comprensibile il nesso di connessione tra queste motivazioni e la chiusura della procedura “Burlando” sul nostro porto.

Per parte nostra già domani mattina provvederemo a convocare il Consiglio comunale in seconda convocazione in modo da poter decidere questa pratica, di fondamentale importanza per la città, nella prossima settimana.

Continueremo a lavorare per adempiere al mandato che i Cittadini di Santa Margherita Ligure ci hanno conferito. Non perderemo neanche un secondo di energia per prendere parte a questi teatrini della vecchia politica che, a quanto pare, prescindono dall’età anagrafica.