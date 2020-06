‘Santa’: “Discorso introduttivo del sindaco, irricevibile”

Dall’ufficio stampa Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

Risulta inaccettabile il discorso introduttivo al Consiglio comunale da parte del Sindaco Paolo Donadoni. Rispediamo al mittente le accuse di avere impedito il regolare svolgimento del Consiglio e la votazione di una pratica, la numero 5 all’ordine del giorno avente ad oggetto “Progetto di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale con parziale riqualificazione degli ormeggi e del litorale sud del porto presentato ai sensi del DPR nr. 509/1997”.

Se la maggioranza non ha i numeri per votarla a causa di plurime incompatibilità per interessi personali, il problema non è il nostro. Non è ricevibile la comunicazione di ripresentare la pratica al prossimo Consiglio che verrà convocato per mercoledì prossimo, al quale, permanendo l’indisponibilità al confronto con le opposizioni, se non quando “i numeri non tornano”, fin da ora dichiariamo che non parteciperemo. Siamo stufi di non essere coinvolti nelle discussioni, di non essere informati delle pratiche fino all’ultimo, di essere importanti soltanto quando la maggioranza non ha la forza di fare passare una pratica che da anni giace irrisolta. Rimaniamo disponibili per qualsiasi chiarimento alla cittadinanza.