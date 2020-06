San Colombano: Istituto Marsano verso la salvezza

Forse complici le imminenti elezioni regionali, sembra che l’Istituto Marsano possa istituire la prima classe anche con un numero di soli dieci allievi che garantiscono però la continuità della scuola che, altrimenti, il prossimo anno avrebbe concluso il suo ciclo con la sola quinta classe.

L’Istituto Marsano è una scuola speciale che dà una preparazione specifica nel campo dell’agricoltura e del giardinaggio; offrendo un sicuro sbocco lavorativo in un settore green che ha uno sviluppo assicurato.

Negli anni 2018 e 2019 era stato istituito un Marsano Day per illustrare le specificità della scuola e invitare ad iscriversi. Ma evidentemente occorreva fare di più.

Per altro in Fontanabuona non ha grandi capacità nel campo della comunicazione. Convoca un incontro con i parlamentari sul tunnel, ma invita solo alcuni giornalisti senza uno straccio di relazione conclusiva; si organizza un Expo per proporre salumi e funghi secchi di produttori di altre regioni anziché le eccellenze, che pure esistono nella nostre vallate. Anni fa Baglioni, allora al massimo del successo, girò un filmato in una cava di ardesia dismessa: un’occasione per palare della Fontanabuona e della sua ardesia; nessuno seppe nulla.

Ora la speranza è che l’Istituto Marsano di San Colombano volti pagina, grazie all’interessamento dei genitori, dei partiti, di Comuni come Ne e Chiavari. Ci si augura anche che durante l’intero anno si promuova sia la scuola sia gli sbocchi lavorativi che garantisce (m.m.).



