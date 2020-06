Recco: via Verzemma, aggiudicata la gara per i lavori

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Partirà presto la messa in sicurezza di una porzione di Via Verzemma, all’altezza del termine della Via Pontedilegno, lavori resisi necessari in seguito al cedimento della sede stradale, dovuto alle forti precipitazioni che si sono abbattute sul territorio in tempi recenti. L’appalto del valore complessivo di aggiudicazione di circa 39mila euro, con un ribasso di oltre il 25% sull’importo a base di gara, prevede il consolidamento sia per quanto concerne la carreggiata sia per le strutture di sostegno, con l’obiettivo di riportare la strada a condizioni di stabilità, con la correzione dello scorrimento delle acque meteoriche e mitigando la possibilità di nuovi eventuali eventi franosi.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nell’opera di messa in sicurezza e consolidamento della viabilità cittadina – evidenziano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo –. Anche in questo caso, i sopralluoghi effettuati dai tecnici hanno permesso di individuare le tecniche più idonee a consolidare questo tratto di strada”.

L’intervento prevede il consolidamento del ciglio stradale (verso valle) mediante l’infissione di micropali e costruzione di una cordolatura; il cambio della pendenza trasversale della strada ripristinando la corretta inclinazione “verso monte”; pulizia e ripristino della cunetta “alla francese”; costruzione di un pozzetto di raccolta delle acque; “disgaggio” e posizionamento della rete metallica sul pendio di monte come sistema di sicurezza anti-caduta di elementi lapidei sul manto stradale.