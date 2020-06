Recco: concorso fotografico “Cartolina da Recco”, tema e regolamento

Dalla Pro Loco di Recco riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale le Arcate unitamente all’Associazione Turistica Pro Loco Recco con il patrocinio del Comune di Recco, promuovono e organizzano il Concorso fotografico “Cartolina da Recco: Dalle finestre di Recco”

Con il quale si intende veicolare, attraverso i social network, la riscoperta dei particolari di Recco.

I partecipanti a questa iniziativa invieranno agli organizzatori le foto di ciò che si vede dalla propria finestra, per consentire comunque la conoscenza e la condivisione di angoli di Recco anche in questo partiolare periodo.

REGOLAMENTO:

ART.1 Scopo del concorso: riscoprire e valorizzare gli scorci di Recco che si possono vedere dalle proprie finestre

Il concorso ha come titolo “Cartolina da Recco: dalle finestre di Recco”.

ART.2 Il concorso prevede due categorie diverse di premiazione:

1) votazione tramite preferenze su istagram

2)votazione della giuria tecnica, che assegnerà il Premio intitolato al fotografo Emilio Razeto

ART.3 L’iscrizione al concorso è aperta a tutti e gratuita. Possono partecipare tutti i fotografi professionisti e dilettanti (con eccezione degli organizzatori e dei loro familiari,) che abbiano compiuto sedici anni entro il 1 Maggio 2020.

ART.4 Le iscrizioni inizieranno il 15 Giugno e termineranno il 10 Settembre 2020. Le foto condivise su Istagram potranno ricevere i like fino al 30 Settembre 2020

ART.5 La partecipazione prevede l’invio della/delle foto tramite mail, all’indirizzo stampa@prolocorecco.it. Successivamente condividere l’immagine su Instagram utilizzando l’hashtag #Cartolinadarecco e i tag @associazione_learcate e @pro_loco_recco.

ART.6 Sono ammesse fotografie bianco/nero e colore ricavate sia da negativi o diapositive fotografiche che da immagini digitali. Non potranno avere cornici, loghi, firme o scritte e non potranno essere elaborate: saranno ammessi solo interventi di post-produzione relativi a livelli di luminosità, contrasto, bilanciamento del colore. Sono ammesse foto in HDR, che non alterino in modo sostanziale l’immagine.

ART.7 Le foto devono rappresentare ciò che i partecipanti vedono dalla propria finestra. ART.8 Ogni partecipante ha la possibilità di condividere/inviare un massimo di 3 scatti.

ART.9 La partecipazione al concorso è subordinata alla comunicazione scritta via mail e compilando la scheda di iscrizione /manleva, La giuria escluderà dal concorso tutte le fotografie che saranno condivise e non inviate via mail a stampa@prolocorecco.it.

ART.10 Le foto dovranno essere scattate direttamente dal partecipante al concorso, il quale ne certifica la proprietà con la suddetta iscrizione.

ART.11 Le foto non inerenti al tema o giudicate irrispettose verso gruppi religiosi, persone, etnie, orientamento sessuale, o comunque non idonee ad un concorso pubblico, saranno scartate, senza possibilità di appello.

ART.12 Le opere inviate non saranno restituite e diventeranno di proprietà non esclusiva degli Organizzatori, si riservano il diritto di esporle anche in altra sede e data, al solo scopo di rappresentare e valorizzare un evento e/o la città, menzionando gli Autori delle foto stesse.

ART.13 Premiazione

Sono previste categorie diverse di premiazione:

– Instagram :La foto che riceve più Like verrà utilizzata nelle future campagne promozionali della Pro Loco Recco

– Premio “Emilio Razeto” il vincitore scelto dalla Giuria Tecnica riceverà un Buono acquisto di euro 200,00

Premio giuria tecnica sarà composta da : Un Amministratore del Comune di Recco, la Sig.ra Maria Pia Razeto, tre professionisti del settore fotografico o grafico.

ART.14 Il luogo e la data della premiazione verranno comunicate a tutti gli iscritti